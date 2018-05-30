Дэйли — о Войнове: пока не будут решены юридические проблемы, говорить не о чем

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу российского защитника Вячеслава Войнова. Напомним, россиянина дисквалифицировали в НХЛ за нанесение побоев жене, после чего он вынужден был уехать из США. Перед тем как получить разрешение со стороны лиги, Войнову нужно оформить американскую визу и разрешение на работу.

«Я всё понимаю, сторона Войнова заинтересована в понимании моментов, при решении которых ему можно будет вернуться в лигу. Существуют юридические проблемы, которые, как мне известно, всё ещё не решены. Пока этого не случится, говорить не о чем», — цитирует Дэйли ESPN.