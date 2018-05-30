Виталий Прохоров назначен вице-президентом КХЛ

Известный в прошлом хоккеист, олимпийский чемпион Виталий Прохоров назначен вице-президентом Континентальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт лиги.

«В его обязанности в основном будет входить взаимодействие с МХЛ и совершенствование лифтов для молодых хоккеистов по вертикали ДЮСШ – МХЛ – ВХЛ — КХЛ. Прохоров, возглавлявший юниорские сборные России различных возрастов, также займётся международным развитием МХЛ и молодёжного Кубка мира Сириус, в частности привлечением к нему новых зарубежных команд. Кроме того новый вице-президент КХЛ будет заниматься разработкой мер, которые будут способствовать возвращению молодых хоккеистов, выступающих в минорных лигах Северной Америки, вести работу по сокращению количества игроков, уезжающих за океан и созданием условий для их развития в рамках хоккейной вертикали в России», — сообщается в заявлении лиги.