Официальный «твиттер» Далласа опубликовал старое фото Ничушкина в клубной форме

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл заявил, что российский форвард Валерий Ничушкин, скорее всего, вернётся в клуб летом 2018 года.

«Думаю, что в конце концов Ничушкин собирается вернуться в «Даллас» в этом году», — приводит слова Нила официальный «твиттер» клуба.

Официальный аккаунт «звёзд» сопроводил слова Нила фотографией Ничушкина в игровом свитере клуба.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Далласа».

23-летний российский нападающий выступал за «звёзд» в течение трёх сезонов (2013–2016), за которые успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 он принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в этом сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов.