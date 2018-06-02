«Слован» подписал новый контракт с нападающим Грнкой

Братиславский «Слован» заключил новый контракт с нападающим Томашем Грнкой, информирует Hokej.sk. 26-летний словацкий хоккеист подписал соглашение сроком на один сезон.



В сезоне-2017/18 Грнка провёл за братиславский клуб 46 матчей, отметившись 11 (9+2) баллами при показателе полезности "-21" и 31 минуте штрафного времени. В среднем за игру форвард проводил на льду около 15 минут. Также хоккеист позже провёл несколько игр за словацкий клуб «Банска Быстрица».

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