Нисканен: «Вашингтону» откровенно повезло в первом меньшинстве

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен после победы над «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1) в четвёртой игре финала Кубка Стэнли-2018 признал, что «столичной» команде повезло в первом меньшинстве, когда шайба дважды попадала в каркас ворот Брэйдена Холтби.

«Думаю, что нам откровенно повезло в первом меньшинстве. Удалось отбить их первый натиск, и это стало нашей первой большой победой в матче. А затем мы cтали атаковать, сумели забить несколько голов и получили преимущество», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.