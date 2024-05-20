Бриндамор одной фразой прокомментировал продление контракта с «Каролиной»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился эмоциями от продления контракта с «ураганами».

«Мне трудно представить, что я выполняю эту работу где-то ещё», — приводит слова 53-летнего специалиста пресс-служба «Харрикейнз».

Напомним, стороны заключили многолетнее соглашение, срок которого не раскрывается. Также свои контракты с клубом продлили и представители тренерского штаба Бриндамора.

Род Бриндамор тренирует «ураганов» последние шесть лет, однако ни разу за это время не смог вывести команду в финал Кубка Стэнли. В текущем сезоне «Харрикейнз» завершили свои выступления во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

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