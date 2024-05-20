Макдэвид — о седьмом матче: это то, о чём ты мечтаешь, будучи канадским ребёнком

Звёздный центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от седьмого матча серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором его команда этой ночью сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

«Играть в седьмом матче — это то, о чём ты мечтаешь. Особенно будучи канадским ребёнком — и тем более в канадской серии — зная, как много это значит для обеих фанатских баз и для страны. Этого ждёшь с нетерпением», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

В текущем плей-офф на счету 27-летнего Макдэвида 11 матчей, в которых он набрал 21 (2+19) очко, являясь на данный момент вторым бомбардиром Кубка Стэнли и уступая лишь своему товарищу по команде Леону Драйзайтлю (23).

Седьмой матч серии «Ванкувер» — «Эдмонтон» пройдёт 21 мая и начнётся в 4:00 мск.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: