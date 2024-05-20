Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Казахстан вырвал победу в матче с Польшей и сохранил место в элитном дивизионе ЧМ

Казахстан вырвал победу в матче с Польшей и сохранил место в элитном дивизионе ЧМ
Комментарии

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Казахстана в упорной игре сломила сопротивление команды Польши (3:1).

ЧМ-2024 . Группа B
20 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 1
Польша
0:1 Валенга (Лищарчик, Брык) – 09:11 (pp)     1:1 Михайлис (Шестаков) – 12:35     2:1 Орехов (Михайлис, Данияр) – 50:20     3:1 Старченко – 54:25    

Шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис, Валерий Орехов и Роман Старченко.

Единственный гол поляков на счету Камиля Валенги.

Таким образом, команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева занимают шестое место, однако в случае завтрашней победы Франции над Германией опустятся на седьмую строчку.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица ЧМ-2024
Календарь ЧМ-2024
Материалы по теме
«Стыдно, что у нас было не так». Что говорят в Европе о ЧМ по хоккею в Чехии
«Стыдно, что у нас было не так». Что говорят в Европе о ЧМ по хоккею в Чехии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android