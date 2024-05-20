Казахстан вырвал победу в матче с Польшей и сохранил место в элитном дивизионе ЧМ

В Остраве на «Остравар-Арене» завершился матч группового этапа чемпионата мира по хоккею – 2024, в котором сборная Казахстана в упорной игре сломила сопротивление команды Польши (3:1).

Шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлис, Валерий Орехов и Роман Старченко.

Единственный гол поляков на счету Камиля Валенги.

Таким образом, команда Казахстана завершила групповой этап с шестью очками и гарантировала себе место в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон. Подопечные Галыма Мамбеталиева занимают шестое место, однако в случае завтрашней победы Франции над Германией опустятся на седьмую строчку.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.