Сундин: Овечкин редко отрабатывал назад в моё время — сейчас он другой, он лидер

Легендарный шведский игрок Матс Сундин прокомментировал преображение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в плей-офф-2018.
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«Овечкин? Хочется, чтобы у ребят, которые давно играют в лиге, был шанс завоевать кубок. Будет здорово, если это произойдёт. Мне повезло, что я провёл 18 сезонов в НХЛ, дважды играл в финале конференции и многое узнал о хоккее.
Овечкин — лидер. Это бросается в глаза в последние несколько лет. Когда мы играли против него, он редко отрабатывал назад. Сейчас он ведёт команду за собой, хочет, чтобы она победила и добилась успеха. И не только команда, но и каждый из его партнёров», — цитирует Сундина официальный сайт НХЛ.
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