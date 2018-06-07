Тротц: моё лицо стало довольно узнаваемым, поэтому идти мне особо некуда

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц перед пятым матчем финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии) ответил на вопрос, как он пытается бороться с нервным напряжением. Канадский специалист впервые за 19 лет карьеры пробился в финал плей-офф.

«У меня развлечений немного. Иду за кофе и возвращаюсь в отель, по дороге делая несколько телефонных звонков. Моё лицо в последнее время стало довольно узнаваемым, поэтому идти мне особо некуда», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча.