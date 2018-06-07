Нападающий Игорь Григоренко завершил игровую карьеру, о чём сообщил в своём «инстаграме». 35-летний хоккеист за свою карьеру сменил несколько клубов, неоднократно привлекался в различные национальные сборные России. Григоренко — победитель молодёжного ЧМ, двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина.



«Настало время двигаться дальше, я принял решение завершить свою карьеру профессионального хоккеиста. Моя травма не позволяет мне больше играть на хорошем уровне. Я хочу искренне поблагодарить: всех руководителей, тренеров и партнёров, с кем я работал в той или иной команде! Я получал колоссальное удовольствие от игры в хоккей! Своих адвокатов — что на протяжении всей моей карьеры работали со мной профессионально

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Всех, кто меня поддерживал и кто искренне за меня болел. Особенно моих родителей, которые поставили меня на этот путь, мою жену Анжелу и детей за то, что всегда были рядом!

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А всем юным игрокам хочу пожелать: внимательно слушайте тренера и больше работайте, а родителям отдельный совет: не мешайте тренерам делать из ваших детей звёзд мирового уровня», — написал игрок.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» игрока.