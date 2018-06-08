5 хоккеистов с опытом игры в КХЛ стали обладателями Кубка Стэнли — 2018

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые завоевали Кубок Стэнли.

В составе «Вашингтона» сразу три российских игрока впервые в карьере выиграли финал Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пробился в главную серию года с 13-й попытки, нападающий Евгений Кузнецов — с четвёртой, защитник Дмитрий Орлов в третий раз в карьере играл в плей-офф НХЛ. Также обладателями кубка стали защитник Михал Кемпны и нападающий Никлас Бекстрём. Всех этих игроков объединяет тот факт, что в разное время они играли в КХЛ.

Овечкин и Бекстрём играли в составе московского «Динамо», Орлов — за новокузнецкий «Металлург», Кузнецов — за «Трактор», Кемпны — за «Авангард». Овечкин и Бекстрём в 2013 году стали обладателями Кубка Гагарина.

Отметим, что Якуб Ержабек не считается обладателем Кубка Стэнли, так как не сыграл положенного количества игр.