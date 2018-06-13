Уилсон: знаю пару русских ругательств — кое-каким ребята меня научили

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился впечатлениями от чемпионского парада своей команды в честь победы в Кубке Стэнли. Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

«Я знаю пару русских ругательств — кое-каким ребята меня научили, но говорить их не буду. У нас потрясающий коллектив. Мы теперь навсегда семья. Обычно говорят: «Что произошло в Вегасе, остаётся в Вегасе». Но мы привезли этот кубок сюда!» — сказал Уилсон во время выступления перед болельщиками.

Канадский форвард выступал после россиянина Евгения Кузнецова.