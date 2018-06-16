Пастрняк: мне нужно четыре-пять недель без хоккея, иначе я не смогу видеть лёд

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк рассказал, как отдыхает после длительного сезона.



«Не хочу сейчас говорить о чемпионате мира. Мне вообще нужно отдохнуть от хоккея. Мне нужно от четырёх до пяти недель без хоккея, иначе я потом не смогу видеть лёд. Я развлекаю себя теннисом, другими видами спорта, но о хоккее стараюсь не думать вообще. Теннис в чём-то похож на хоккей, но он отлично перезагружает голову. Ведь целый сезон только и слышишь: хоккей, хоккей, хоккей», — цитирует Пастрняка Isport.



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