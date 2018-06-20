«Вашингтон» начнёт сезон-2018/19 матчем с «Бостоном» 3 октября

Клубы Национальной хоккейной лиги опубликовали даты проведения первых матчей сезона-2018/19.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» начнёт сезон на домашней арене матчем с «Бостон Брюинз» 3 октября.

На следующий день, 4 октября, «столичные» проведут выездной матч с «Питтсбург Пингвинз», для «пингвинов» этот матч станет первым сезоне. Финалист минувшего сезона, «Вегас Голден Найтс», в этот же день примет на своём льду «Филадельфию Флайерз».

Ожидается, что полный календарь сезона-2018/19 НХЛ станет известен в четверг, 21 июня.

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