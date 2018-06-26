Карлсон: Кемпны — потрясающий защитник, он оказал влияние на «Вашингтон»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон выразил уверенность, что руководству его команды необходимо подписать новый контракт с защитником Михалом Кемпны.



«Кемпны — замечательный хоккеист. Он оказал огромное влияние на команду. Он появился у нас, и через 10-15 матчей мы стали демонстрировать наш лучший хоккей. И он был великолепен в плей-офф. Это отличный хоккеист, потрясающий защитник, который умеет кататься. Такие игроки должны быть в команде. И я считаю, что мы хорошо играли в паре», — приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

Овечкин получил «Ришар» и оказался в фонтане. Как НХЛ закрыла сезон Хоккейное лето официально началось.