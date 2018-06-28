Генменеджер «Коламбуса» проведёт встречу с Панариным в июле

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен встретится с нападающим Артемием Панариным в июле, информирует The Athletic. Сообщается, что функционер не планирует убеждать россиянина подписать новый контракт.



Напомним, ранее появилась информация, что Панарин хотел бы играть в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или Флориде. Россиянин также заявил, что не готов обсуждать с «Коламбусом» новый контракт. Действующее соглашение Панарина истекает летом 2019-го.



В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ 26-летний Панарин отметился 82 (27+55) очками. В 6 играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.

Свалить из «Коламбуса». Почему Панарин не хочет играть за «Блю Джекетс»? Одной яркой фразой российский бомбардир поставил на уши и свой клуб, и лигу в целом.