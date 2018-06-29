«Вашингтон» согласовал условия многолетнего контракта с Кемпны

«Вашингтон Кэпиталз» согласовал условия нового контракта с защитником Михалом Кемпны, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

При этом на какой именно срок «Вашингтон» хочет продлить соглашение с хоккеистом, не уточняется. Вскоре сделка будет подтверждена официально. Сообщается, что игрок решил остаться в столичной команде, несмотря на сильный интерес со стороны других клубов лиги.

27-летний чешский защитник перешёл в «Кэпиталз» по ходу сезона из «Чикаго Блэкхоукс». В регулярном чемпионате он суммарно набрал 10 (3+7) очков в 52 матчах при полезности «+13». В плей-офф-2018 он провёл 24 матча, отметившись 5 (2+3) очками при показателе полезности «+1» и 10 минутах штрафа.

Его зарплата по истекающему однолетнему контракту составляла $ 900 тыс.