«Оттава» продолжает искать варианты обмена Эрика Карлссона

Известный инсайдер НХЛ Боб Маккензи поделился мнением о будущем защитника Эрика Карлссона. У хоккеиста остался один год контракта с «Оттавой Сенаторз». Напомним, недавно разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана.

«На этой неделе была тишина о переговорах Карлссона. Я не знаю, сколько команд заинтересованы в Эрике и есть ли среди них те, кто готов за него хорошо заплатить. «Оттава» пыталась обменять его и раньше, в дедлайн, так как их не устраивал его контракт. Сейчас они вновь пытаются обменять его, и у них может быть ещё меньше вариантов, чем в дедлайн. Ситуация довольно запутанная. Я буду удивлён, если в воскресенье, 1 июля, станет официально известно о будущем Карлссона, но исключать этого нельзя», — сказал Маккензи.

Ранее Маккензи сообщал, что главным претендентом на Карлссона может стать «Вегас Голден Найтс».