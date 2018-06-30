Стивенс: нам говорят много хорошего о Ковальчуке, это хороший партнёр

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс рассказал, что клуб интересовался информацией о личных качествах нападающего Ильи Ковальчука, с которым клуб подписал трёхлетний контракт. В частности, Стивенс позвонил главному тренеру «Сан-Хосе Шаркс» Питеру Дебуру, который ранее тренировал Ковальчука в «Нью-Йорк Рейнджерс».



«О нем говорят много хорошего, что он хороший партнер. Нас это вдохновляет», — приводит слова Стивенса официальный сайт НХЛ.

