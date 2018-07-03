Минское «Динамо» покинул один из главных ветеранов клуба — нападающий Сергей Дрозд. Хоккеист продолжит свою карьеру в минской «Юности».

«Дрозд поучаствовал в семи чемпионатах мира, являясь одним из наиболее опытных игроков дружины. За свою карьеру Сергей запомнился в качестве высококлассного форварда оборонительного плана, который до конца отдаётся игре, самоотверженно борется за шайбу и вносит большой вклад в общекомандный успех. Хоккейный клуб «Юность-Минск» приветствует Сергея и желает ему удачи!» — сообщается на официальном сайте «Юности-Минск».

В составе минского «Динамо» 28-летний форвард принял участие в девяти сезонах КХЛ. В минувшем сезоне белорусский нападающий забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи в 45 матчах регулярного чемпионата. Всего за карьеру в лиге Дрозд сыграл 371 матч и набрал 50 (22+28) очков при показателе полезности «-33».