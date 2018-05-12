Форвард сборной Беларуси Дрозд установил антирекорд чемпионатов мира

Сборная Беларуси проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира по хоккею–2018. В очередном матче группового этапа Беларусь проиграла соперникам из Чехии со счётом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Нападающий белорусской команды Сергей Дрозд провёл 37-й матч без набранных очков и обновил антирекорд турнира, который ранее принадлежал польскому защитнику Анджею Словакевичу — 36 матчей без результативных действий.

В 37 матчах на чемпионатах мира показатель полезности хоккеиста составляет «-23». 28-летний форвард выступает на седьмом чемпионате мира в своей карьере.