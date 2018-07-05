«Авангард» подписал однолетний контракт с финским защитником Поккой

Омский «Авангард» заключил однолетний контракт с финским защитником Вилле Поккой, информирует официальный сайт КХЛ. Ранее «Чемпионат» сообщал о договорённости между клубом и 23-летним хоккеистом.



Праворукий игрок обороны был задрафтован в 2012 году командой «Чикаго Блэкхоукс», однако в НХЛ ему дебютировать не удалось. Последние четыре сезона Покка провёл в клубе АХЛ «Рокфорд Айсхогс», а по ходу прошедшего чемпионата был обменен в «Беллевиль Сенаторз».



В сумме в сезоне-2017/18 Вилле сыграл в 69 матчах и набрал 33 (7+26) результативных балла при 28 минутах штрафного времени.

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