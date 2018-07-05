«Колорадо» заключил контракт с чешским форвардом Каутом

«Колорадо Эвеланш» подписал трёхлетний контракт с нападающим Мартином Каутом, информирует пресс-служба «лавин».



18-летний чешский хоккеист был выбран под 16-м номером на драфте 2018 года, который состоялся 22 июня в Далласе. Минувший сезон Каут провёл у себя на родине в составе «Динамо Пардубице» и отметился 16 (9+7) очками в 38 матчах чешской Экстралиги.



В 2018 году хоккеист принял участие в молодёжном чемпионате мира, который состоялся в Баффало. Каут провёл 7 матчей, в которых сумел набрать 7 (2+5) очков, а его сборная закончила турнир на четвёртой позиции.

Таварес перешёл в «Торонто», Якупов едет в СКА. Таблица переходов НХЛ Все подтверждённые и неподтверждённые сделки.