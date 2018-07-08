«Монреаль» может потерять $ 3,5 млн из-за непроданных абонементов

Журналист издания Montreal Gazette Брендан Келли предрёк финансовые проблемы для «Монреаль Канадиенс» из-за низкого процента выкупа сезонных абонементов. Болельщики клуба недовольны работой генерального менеджера Марка Бержевена.

«Хабс» находятся в беспорядке. Плана нет, и его никогда не было, и у фанатов было достаточно времени, чтобы это понять. Недавно моему другу, который ранее покупал абонементы «Монреаля», пришло сообщение от клуба с предложением приобрести новый. Когда он его изучал, обнаружил, что около 500 абонементов остаются непроданными. Это беспрецедентно. Абонементы никогда столь широко не доступны. Поэтому, по всей видимости, сотни поклонников «Хабс» не хотят возвращаться на арену.

Мой приятель прикинул, что один абонемент стоит около $ 7 тыс. в среднем, получается, что из-за 500 абонементов «Монреаль» может потерять порядка $ 3,5 млн. При этом в клубе такую информацию не раскрывают. Болельщики, отказывающиеся посещать арену по сезонным абонементам, это отличная новость, потому что единственный способ что-то изменить в «Монреале» — оказать финансовое давление», — написал журналист.