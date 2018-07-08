Эддисон: выбор на драфте «Питтсбургом» — комплимент для меня

Проспект «Питтсбург Пингвинз» защитник Кален Эддисон, выбранный на драфте НХЛ под общим 53-м номером, рассказал о стиле игры.

«Мой любимый хоккеист – Эрик Карлссон. Для меня он особенный. Сам же я действую в том же стиле, что «Питтсбург». Стараюсь сочетать в себе скорость и технику. Выбор «Пингвинз» на драфте могу назвать комплиментом. Не знаю, скоро ли сумею попасть в НХЛ, но буду тренироваться и приложу все силы», — сказал Эддисон.

В минувшем сезоне он выступал в WHL в команде «Летбридж». В 87 матчах на его счету 84 (18+66) очка.