Овечкин, Кузнецов и Орлов наполнили Кубок Стэнли чёрной икрой

Российские хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проводят приватную вечеринку в Москве по случаю завоевания Кубка Стэнли.

Журналист Том Гулитти в своём «твиттере» опубликовал фотографию, где Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов со своей женой Варварой позируют возле главного трофея НХЛ, наполненного чёрной икрой.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Тома Гулитти.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, 7 июля Александр Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Сегодня, 8 июля, капитан «столичных» незапланированно посетил с ним Красную площадь.