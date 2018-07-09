Овечкин — Кубку Стэнли: увидимся в следующем году, буду скучать по тебе

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завершил презентацию выигранного Кубка Стэнли и передал его в распоряжение партнёров по команде.

«Увидимся в следующем году. Спокойной ночи. Я буду скучать по тебе», — такими словами Овечкин проводил Кубок Стэнли, который теперь отправляется в распоряжение чешского защитника «столичных» Михала Кемпны.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, 7 июля Овечкин привёз Кубок Стэнли в Москву и выставил его в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьёвых горах. Вчера, 8 июля, капитан «столичных» незапланированно посетил с ним Красную площадь.