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Варнаков: все игроки «Торпедо» понимают, какой объём работы нам предстоит

Варнаков: все игроки «Торпедо» понимают, какой объём работы нам предстоит
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Нападающий хоккейного клуба «Торпедо» Михаил Варнаков поделился впечатлениями от первого ледового занятия нижегородской команды и рассказал об ожиданиях от предсезонной работы.

«Все понимают, что нас ожидает впереди. По крайней мере, я понимаю, какой объём работы предстоит и что я буду должен сделать. Стоит отталкиваться от этих мыслей», — сказал Варнаков в интервью клубному телевидению.

Отметим, что в ближайшие недели нижегородцы продолжат работать на домашней арене, после чего проверят свои силы в контрольном матче с московским «Динамо» 28 июля.

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