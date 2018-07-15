Варнаков: все игроки «Торпедо» понимают, какой объём работы нам предстоит

Нападающий хоккейного клуба «Торпедо» Михаил Варнаков поделился впечатлениями от первого ледового занятия нижегородской команды и рассказал об ожиданиях от предсезонной работы.
«Все понимают, что нас ожидает впереди. По крайней мере, я понимаю, какой объём работы предстоит и что я буду должен сделать. Стоит отталкиваться от этих мыслей», — сказал Варнаков в интервью клубному телевидению.
Отметим, что в ближайшие недели нижегородцы продолжат работать на домашней арене, после чего проверят свои силы в контрольном матче с московским «Динамо» 28 июля.
Предсезонные турниры клубов КХЛ. Расписание, интриги и новые лица
Главное о ключевых этапах подготовки клубов к новому сезону.