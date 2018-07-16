«Калгари» заключил однолетний контракт с форвардом Морганом Климчуком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» заключил соглашение с 23-летним нападающим Морганом Климчуком. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон, информирует пресс-служба клуба.



При выступлениях за команду НХЛ Климчук может заработать $ 700 тыс.



Климчук находится в системе «Флэймз» с сезона-2015/16. В минувшем регулярном чемпионате он один раз выходил на лёд в матче НХЛ за «Калгари», не отметившись результативностью. За фарм-клуб «Стоктон Хит» в АХЛ он провёл 62 встречи, набрав 40 (19+21) очков при показателе полезности «+1».

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