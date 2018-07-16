Хартли: «Авангард» будет командой-семьёй, где все равны

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от первых дней работы с командой.

«Я по-настоящему впечатлён работоспособностью и подготовкой ребят. У нас будет новая система, к которой нужно будет привыкнуть, и для этого потребуется время. Мы уже провели индивидуальные встречи с каждым, говорили абсолютно со всеми. Вопросы были самые разные, в том числе касались личной жизни игроков, их семейного положения. Сейчас мы будем строить именно команду.

Сегодня утром мы изменили сочетания звеньев, до этого два дня они были другими. Это наш способ узнавать игроков, я ещё не всех успел изучить.

Я уже не раз говорил, что мы хотим показывать силовой хоккей, нужно действовать мощно, жёстко, в том числе и у бортов. Хочу, чтобы ребята понимали это с самого начала тренировочных сборов.

Несомненно, одна из областей тренировочного процесса, которую я хочу улучшить, – это общение на льду. Играть становится намного проще, если ты разговариваешь с партнёрами.

Вилле Покка очень хорош на синей линии, хорошо владеет шайбой и умеет принимать грамотные решения на льду. Кирилл Петров – хороший габаритный хоккеист. Но всё-таки мы тренируемся всего три дня, поэтому говорить что-то более конкретно об игроках можно будет после первых товарищеских матчей.

У нас много отличных молодых хоккеистов, они способны тянуть на себе команду. Но нам потребуется ещё немного времени, чтобы узнать друг друга. Взвешенное решение по составу будет приниматься только после окончания всех тренировочных сборов. Никакой спешки при формировании звеньев нет.

Будет ли «Авангард» командой-звездой? Прежде всего мы будем одной семьёй. Я ни к кому не отношусь по-особенному, не важна ни национальность, ни язык, мы все равны», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.