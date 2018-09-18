Кубок Стэнли получил повреждения во время празднований «Вашингтоном» чемпионства

Главный трофей Национальной хоккейной лиги Кубок Стэнли был повреждён во время празднований чемпионства игроками «Вашингтон Кэпиталз.

Трофей накануне побывал в Китае, где состоялись выставочные матчи между «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз». На фото видно, что трофей отремонтирован и выглядит намного лучше, чем во время летнего турне по городам чемпионов. Ранее появилось фото, на котором Кубок Стэнли был сильно погнут.

Фото повреждённого Кубка Стэнли также можно посмотреть в «твиттере» BarDown.

Ранее сообщалось, что руководство лиги может запретить хоккеистам пить из Кубка Стэнли в стиле капитана «столичных» Александра Овечкина. Речь о так называемом keg stand, когда игрока поднимают за ноги, опуская головой в кубок, чаша которого заполнена напитком. За время летних празднований подобный трюк проделывали Овечкин, Том Уилсон и Брукс Орпик.

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