Заявление председателя совета директоров московского «Динамо»

Председатель cовета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал выступление команды на старте нынешнего сезона.

Турнирное положение клубов Континентальной хоккейной лиги

«С искренним сожалением приходится констатировать разочарование игрой нашего клуба. Эти спортивные результаты в крайней степени противоречат оптимистичным заявлениям менеджмента клуба перед началом чемпионата КХЛ. Менеджменту были даны все полномочия по комплектованию команды, формированию тренерского штаба, распоряжения финансами, клуб был в идеальном финансовом состоянии. Совет директоров ни в коей мере не вмешивался в спортивный и тренировочный процессы. Компетентность менеджмента в том и заключается, чтобы, имея в руках все ресурсы, выстроить игру команды соответственно её уровню и затраченным средствам», — цитирует Воронина ТАСС.

После поражения от СКА (0:4) бело-голубые опустились на последнее место в Западной конференции.

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