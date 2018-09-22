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Скабелка — о 3:7 в Уфе: могу взять вину на себя, это тренерское поражение

Скабелка — о 3:7 в Уфе: могу взять вину на себя, это тренерское поражение
Хоккей / КХЛ

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:7). Специалист назвал поражение тренерским и отметил, что его команда извлечёт из крупного проигрыша правильные выводы.

«C хорошей победой коллегу, его команда два периода здорово играла. Честно говоря, нашу игру сложно комментировать, хотя в этом матче можно найти хорошие моменты. Это тренерское поражение в большей степени, могу это взять на себя, но неплохие моменты были, сделаем правильные выводы», — передает слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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