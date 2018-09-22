Цулыгин: для Хартикайнена главное — играть на команду, он и без очков это делал

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного матча с астанинским «Барысом» (7:3).



«Выиграли, очень здорово, что не дали сопернику отыграться, создав такой задел. В двух предыдущих играх уступали, ведя в счете. Хорошо, не позволили сегодня это сделать.



Легионеры хорошо взаимодействовали? Вся команда хорошо взаимодействует. Была ли установка на игру против лидеров «Барыса»? Разбирали игру, встречались с ними на предсезонке, все остальные игры тоже просматривали.



Хартикайнен — молодец, созрел, набрал свои очки, самое главное, чтобы он играл на команду и приносил пользу. Не набирая очков, он всё равно приносил пользу», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.