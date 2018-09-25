КХЛ определила лучшие сейвы игровой недели

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила пять лучших сейвов игровой недели.



«На пятом месте рейтинга вратарских спасений расположился Артём Загидулин, игра в Сочи стала для него первой на старте за «Металлург». В одном из эпизодов хозяева отчаянно пытались затолкать шайбу в его ворота, но голкипер был безупречен. Также и игроки «Ак Барса» Артём Лукоянов и Алексей Потапов были уверены, что пробили Илью Ежова из «Нефтехимика», но голкипер, отразив серию бросков, всё же накрыл шайбу.



Своими сэйвами в конце матча с «Адмиралом» вратарь рижских динамовцев Кристерс Гудлевскис в прямом смысле слова принёс своей команде очки, а от нас получил третье место в рейтинге. Матч «Северстали» и «Витязя» был богат не только на яркие голы, но и на вратарские подвиги. Чего стоит только спасение Доминика Фурха клюшкой после броска в упор Никиты Комарова! Победителем же стал Александр Самонов из «Витязя», которого не смог переиграть бывший одноклубник Максим Афиногенов», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.