Михайлов: 12 побед ЦСКА кряду – проблема «Спартака», это принципиальные игры

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Эта победа стала для «армейского» коллектива 12-й подряд над принципиальным соперником.

«Была хорошая игра, зрителей обеих команд встретили очень приветливо. Что значит скучно, игра была интересная! Каждая команда хотела выиграть, проявила характер при игре в большинстве и меньшинстве. Мне матч понравился. Игры между «Спартаком» и ЦСКА были, есть и всегда будут принципиальными, на каком бы уровне они ни находились.

12-я победа ЦСКА подряд – это проблема «Спартака». Хоккеисты ЦСКА молодцы, они вышли и доказали, что вчера были сильнее», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.