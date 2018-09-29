Четыре очка Панарина принесли «Коламбусу» победу над «Питтсбургом»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» одержал домашнюю победу над «Питтсбург Пингвинз, на двоих команды забросили 13 шайб – 7:6. Одной из главных звёзд встречи стал нападающий «жакетов» Артемий Панарин, набравший четыре очка (2+2), у него показатель полезности «+2» и 15 минут 50 секунд, проведённых на льду. Такое же количество баллов заработали Кэм Аткинсон (1+3) и Зак Веренски (0+4). Сергей Бобровский отразил 23 броска из 29 по воротам.

В составе «Питтсбурга» Дерик Брассар набрал три очка (2+1). У Евгения Малкина одна результативная передача, показатель полезности «-2» и 17 минут 23 секунды, проведённых на льду.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Коламбус» — «Питтсбург» — 7:6 (3:3, 2:2, 2:1)