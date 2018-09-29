Губарев: ближайшие игры могут стать для Титова моментом истины в «Тракторе»

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев сказал, что ближайшие матчи могут стать решающими для главного тренера Германа Титова в команде.



«Трактор» не тот клуб, где принимаются спонтанные, волюнтаристские решения. По итогам первой домашней и выездной серий мы увидели определенные недостатки, оперативно на них отреагировали и сделали точечные изменения в работе тренерского штаба. Уверен, это пошло на пользу команде и стало всем заметно по игре. Говоря по главному тренеру, окончание домашней и вся ближайшая выездная серия и будут здесь, наверное, определенным моментом истины.



Поэтому, обращаясь ко всем, прошу: это время не нагнетать обстановку, в том числе потоком негативных комментариев, а просто поддержать «Трактор» и ребят.



Сегодня уже очевидно, что по окончании сентября мы не вошли в зону плей-офф — это, естественно, не может удовлетворять ни клуб, ни болельщиков. Мы понимаем ситуацию, постоянно анализируем ее. Говорил об этом недавно, но повторюсь еще раз — у нас на протяжении последних сезонов от их начала ощущение полного дежавю. Начинаем не ахти, потом, преодолевая трудности, приходим к определенным результатам», — цитирует функционера ТАСС.

Поражение, которое точно не простят тренеру «Трактора». Интриги дня КХЛ Будут ещё суперматчи в Екатеринбурге и Магнитогорске.