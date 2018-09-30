«Динамо» Мн — «Авангард»: в заявке гостей отсутствуют Тальбо и Верстиг

«Авангард» и минское «Динамо» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 30 сентября, и начнётся в 17:00 мск.
В составе гостей отсутствуют форварды-легионеры – Крис Верстиг и Максим Тальбо.
«Динамо» Мн:
Карнаухов (Энрот);
Уиркош – Готовец, С. Костицын – Хауден – Пулккинен;
Лисовец – Хенкель, А. Костицын – Ковыршин – Степанов;
Знахаренко – Хохлов, Казионов – Китаров – Павлович;
Евенко – Дроздов, Литвинов – Волков – Когалев.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Пережогин — Семёнов — Манукян;
Мартынов — Франсон, Стась — Фисенко — Галимов;
Бондарев, Кошелев — Деарне — Петров, Яремчук.
Есть ли у игроков «Сибири» характер и самоуважение? Интриги дня КХЛ
Сколько можно проигрывать?