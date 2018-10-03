Малкин: «Вашингтон» хочет войти в историю, но «Питтсбург» может остановить его

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что его команде по силам сместить с чемпионского трона «Вашингтон Кэпиталз». В прошлом сезоне столичный клуб впервые стал победителем Кубка Стэнли.

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«Я еще не старый. Понимаю, мы уже выиграли три раза, но из команды, побеждавшей в 2009 году, остались только я, Кросби и Летанг. Приходят молодые, голодные до побед ребята. Я стал больше с ними разговаривать, у нас один из лучших клубов в лиге. Почему бы не продолжить выигрывать?



«Вашингтон»? Да, они тоже хотят войти в историю, у «столичных» отличная команда, но мы можем их остановить», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.



Первый матч «Питтсбурга» и «Вашингтона» в новом сезоне состоится в ночь на 5 октября.