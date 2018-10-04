Салливан: «Вашингтон» заслужил свой кубок, снимаем перед ними шляпу

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о противостоянии с «Вашингтон Кэпиталз».



«У „Вашингтона“ был превосходный прошлый сезон, и они полностью заслужили свой кубок. Мы снимаем перед ними шляпу, потому что сами знаем, как это тяжело. Они были очень хороши в плей-офф. То, что обе наши команды остаются настолько конкурентными на протяжении такого долгого времени, и то, насколько хорошо мы друг друга знаем, подпитывает наше дерби. И это захватывающее дерби, частью которого быть интересно. Я надеюсь, что сам факт нашей кубковой неудачи против них добавит нам мотивацию и поможет нашим ребятам захотеть добиться успеха снова», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.