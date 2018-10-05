«Питтсбург» — «Вашингтон»: Малкин забросил первую шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился первым голом в регулярном сезоне. В домашней встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (идёт овертайм, 6:6) форвард поразил ворота Брейдена Холтби на 43-й минуте, ассистентами выступили Крис Летанг и Сидни Кросби.

Видео взятия ворот в исполнении Малкина доступно для просмотра в официальном «твиттере» клуба из Пенсильвании.

Также Малкин выступил ассистентом в перовом голе «Питтсбурга», когда Джейми Олексяк открывал счёт на второй минуте встречи.

Напомним, что «Питтсбург» выигрывал Кубок Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах, на пути к победе каждый раз обыгрывая «Кэпиталз», а в плей-офф-2018 уступил «Вашингтону».