Крис Летанг повторил рекорд «Питтсбурга» по очкам среди защитников

«Питтсбург Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги принимал на домашнем льду действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» и одержал победу в овертайме со счётом 7:6 (2:3, 3:1, 1:2, 1:0).

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Всего на счету канадца стало 440 (98+342) очков в 683 матчах НХЛ за карьеру. Таким образом, он разделил первое место по очкам для защитников в истории «Питтсбурга» с Полом Коффи. Третье место занимает Рон Стэкхауз с 343 очками, а на четвёртом месте располагает Рэнди Карлайл — 323 балла.

Напомним, что статистика в плей-офф в североамериканской лиге учитывается отдельно.