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Далин дебютировал в НХЛ, став вторым самым молодым игроком в истории «Сэйбрз»

Далин дебютировал в НХЛ, став вторым самым молодым игроком в истории «Сэйбрз»
Хоккей / НХЛ

«Баффало Сэйбрз» уступил «Бостон Брюинз» (0:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Защитник «Баффало» Расмус Далин дебютировал в НХЛ.

Швед (18 лет 175 дней) стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Сэйбрз» – после Пьера Тюржона в 1987 году (18 лет 47 дней). В своём первом матче Далин провёл на льду 22 минуты 37 секунд при показателе полезности «-1», отметился двумя силовыми приёмами и совершил одну потерю.

18-летний Далин был выбран под первым номером на драфте 2018 года, который прошёл в Далласе. Далин провёл два сезона в Шведской хоккейной лиге в составе «Фрёлунды». В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (8+15) очков, а также записал на свой счёт 8 (4+4) баллов в 20 матчах плей-офф.

Швед завоевал серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира — 2018, который состоялся в Баффало. Он набрал 6 (0+6) очков, был признан лучшим защитником турнира и попал в символическую сборную.

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