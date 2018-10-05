Далин дебютировал в НХЛ, став вторым самым молодым игроком в истории «Сэйбрз»

«Баффало Сэйбрз» уступил «Бостон Брюинз» (0:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Защитник «Баффало» Расмус Далин дебютировал в НХЛ.

Швед (18 лет 175 дней) стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Сэйбрз» – после Пьера Тюржона в 1987 году (18 лет 47 дней). В своём первом матче Далин провёл на льду 22 минуты 37 секунд при показателе полезности «-1», отметился двумя силовыми приёмами и совершил одну потерю.

18-летний Далин был выбран под первым номером на драфте 2018 года, который прошёл в Далласе. Далин провёл два сезона в Шведской хоккейной лиге в составе «Фрёлунды». В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (8+15) очков, а также записал на свой счёт 8 (4+4) баллов в 20 матчах плей-офф.



Швед завоевал серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира — 2018, который состоялся в Баффало. Он набрал 6 (0+6) очков, был признан лучшим защитником турнира и попал в символическую сборную.