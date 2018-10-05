Салливан: Летанг провёл солидный матч, забил два гола, но сделал намного больше

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (7:6 ОТ) отметил игру защитника Криса Летанга, забросившего две шайбы и сделавшего результативную передачу.

«Летанг провёл действительно солидный матч. Он забил два гола, но сделал намного больше. Сыграл много минут, очень хорошо защищался, выходил на лёд во всех игровых ситуациях. Это будет хорошим импульсом для него.

Я говорил своим парням, что мы должны добавить в качестве части стиля своей команды. Мы должны стать командой, против которой неудобно играть, которая не позволяет себя переигрывать. Ведь один из самых простых способов облегчить игру сопернику и позволить себя одолеть – это терять шайбу», — сказал Салливан.