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Арзамасцев вернулся в состав «Салавата», Кугрышев проведёт 500-й матч в КХЛ

Арзамасцев вернулся в состав «Салавата», Кугрышев проведёт 500-й матч в КХЛ
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с братиславским «Слованом». Встреча пройдёт в Уфе сегодня, 5 октября, и начнётся в 17:00 мск.

«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Назаревич — Сергеев, Ткачёв — Хохряков— Бурдасов;
Коледов — Арзамасцев, Майоров — Основин— Кугрышев;
Шэн, Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

В составе команды Николая Цулыгина защитник Анатолий Елизаров дебютирует в нынешнем сезоне. Также свой первый матч после травмы проведёт ещё один игрок обороны Захар Арзамасцев. Нападающий Дмитрий Кугрышев сыграет 500-й матч в КХЛ, а для форварда Линуса Умарка эта игра станет 400-й в регулярных первенствах.

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