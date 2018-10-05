Арзамасцев вернулся в состав «Салавата», Кугрышев проведёт 500-й матч в КХЛ

«Салават Юлаев» определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с братиславским «Слованом». Встреча пройдёт в Уфе сегодня, 5 октября, и начнётся в 17:00 мск.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Назаревич — Сергеев, Ткачёв — Хохряков— Бурдасов;

Коледов — Арзамасцев, Майоров — Основин— Кугрышев;

Шэн, Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

В составе команды Николая Цулыгина защитник Анатолий Елизаров дебютирует в нынешнем сезоне. Также свой первый матч после травмы проведёт ещё один игрок обороны Захар Арзамасцев. Нападающий Дмитрий Кугрышев сыграет 500-й матч в КХЛ, а для форварда Линуса Умарка эта игра станет 400-й в регулярных первенствах.