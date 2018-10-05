Нападающий Вячеслав Кулёмин подписал контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» заключило односторонний контракт с нападающим Вячеславом Кулёминым, информирует пресс-служба бело-голубых.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Хоккеист находился в стане столичного клуба на просмотровом контракте, успел провести три матча, в которых результативными действиями не отметился. Контракт с Вячеславом рассчитан до конца сезона.



28-летний Кулёмин последние пять сезонов защищал цвета «Торпедо». В минувшем сезоне Вячеслав сыграл 21 матч в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу. В плей-офф участия не принимал. За карьеру в КХЛ Кулёмин также выступал за ЦСКА и «Витязь». В общей сложности опытный форвард сыграл 397 матчей и набрал 99 (38+61) очков при полезности «+3».