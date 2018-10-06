Бочаров: с приходом Крикунова в «Динамо» кардинально ничего не изменилось

Вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:0). В этой игре голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.



«Особенные чувства после первого матча на ноль в этом сезоне? Особенные чувства, что наконец-то победили. До этого было пять подряд поражений, необходимо было переламывать. Надеюсь, с этой победы начнётся и наша серия. Потенциал у команды очень большой, но мы его не используем.



Изменилась игра в защите? Многие вкатились в сезон, понимают, что надо делать на льду, стали играть строже в обороне. Последние матчи мало пропускали, но ещё меньше забивали. Сегодня забили три, потому и выиграли.

Изменения в игре после назначения Крикунова? Пока не очень большие изменения, есть тактические нюансы. Немного другие персональные требования к каким-то игрокам. Пока ничего кардинально нового. Поживём увидим. Какие-то перемены точно будут.

29 бросков по воротам? Соперник – вязкая команда. Они много набрасывают, стараются закрыть обзор на «пятаке». Не помню всех бросков, у меня столько памяти нет.



Становлюсь первым номером команды? Нет, так нельзя говорить. Ощущения от длинной серии? Я молодой, готов столько играть. Посмотрим в конце сезона, кто будет первым. Крикунов отметил мои высокие перспективы? Не слежу за интервью, но спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать и помочь команде», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.