Билялетдинов: «Ак Барсу» есть над чем работать, нас подвело меньшинство

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (1:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Была очень хорошая, боевая игра, она мне понравилась. К сожалению, нам не удалось добиться результата, меньшинство нас подвело, поэтому есть над чем работать», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.



«Ак Барс» прервал серию из трёх поражений подряд, подопечные Зинэтулы Билялетдинова занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 20 очков в 15 проведённых матчах. Следующую игру «Ак Барс» проведёт с «Северсталью», встреча состоится 8 октября.